По информации аналитика Минг-Чи Куо, релиз гарнитуры смешанной реальности Apple запланирован на январь 2023 года. Он называет устройство самым сложным продуктом, который разработала компания. Куо считает, что выход гарнитуры будет способствовать росту рынка гарнитур.

В гарнитуре якобы применяются компоненты от множества поставщиков, с которыми Apple уже работала. Информатор предполагает: компания сможет стать лидером в отрасли благодаря «значительным конкурентным преимуществам» и другие игроки на этом рынке будут стремиться копировать то, что представят купертиновцы. А такое соперничество в свою очередь приведет к «следующему этапу быстрого роста в индустрии».

Куо и ранее предсказывал сроки выхода AR/VR-гарнитуры Apple, но они были менее конкретными. В прошлом году эксперт предположил, что новинку выпустят в 2022 году (что уже маловероятно), а ранее в этом месяце он сообщил, что анонс состоится во II-м квартале следующего года.

В начале мая Apple продемонстрировала прототип гарнитуры совету директоров компании, который смог опробовать устройство. В конце месяца Apple зарегистрировала торговую марку RealityOS для AR-устройств. Буквально на днях Тим Кук косвенно подтвердил, что Apple работает над продуктом дополненной реальности.

Ожидается, что гарнитура будет оснащена двумя 4K micro-OLED-дисплеями, 15 модулями камер, мощными процессорами, функцией отслеживания глаз и поддержкой жестов. Её цена будет составлять около $3 тыс.