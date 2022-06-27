Известный журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился свежей информацией о будущих продуктах Apple, которые компания выпустит с осени текущего года до середины 2023 года. Среди них будет новая версия умной колонки HomePod.

По данным Гурмана, обновленная HomePod будет выглядеть и звучать примерно так же, как оригинальная модель 2018 года. Однако на верхней грани будет стоять обновлённый дисплей — вероятно, даже с поддержкой мультитача. Внутрь поставят чипсет S8, который дебютирует в умных часах Apple Watch Series 8.

Оригинальный HomePod был представлен в июне 2017 года. Смарт-колонка располагала мощной акустической системой, массивом микрофонов, которые могли услышать голосовую команду из другого конца комнаты, и была плотно интегрирована с Siri с возможностью принимать и совершать звонки. В ней стоял процессор A8 от iPhone 6.

В марте 2021 года Apple объявила, что прекращает производство "больших" HomePod и фокусирует внимание на уменьшенной версии HomePod mini.