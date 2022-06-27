Сайт 52audio опубликовал рендеры кейса и наушников Apple AirPods Pro второго поколения. Этот источник уже делился изображениями AirPods 3, которые впоследствии подтвердились.

Одним из главных нововведений 52audio называет смену зарядного разъёма с Lightning на универсальный USB Type-C. Кроме того, на комплектном кейсе появится небольшой динамик, который будет издавать звуковой сигнал при поиске аксессуара через сервис «Локатор». Рядом с ним расположится дополнительный микрофон для работы наушников в режиме слухового аппарата.

При этом сами наушники не получат существенных изменений в плане дизайна в сравнении с предшественником. Однако они получат дополнительные «медицинские» датчики для измерения частоты пульса и температуры тела. Кроме того, новинка будет построена на базе нового чипа Apple H1 System-in-Package с высокой производительностью и энергоэффективностью, поддерживающего алгоритмы автоматической настройки ANC и пространственного звучания.

Презентация наушников AirPods Pro 2 может состояться осенью вместе с анонсом iPhone 14.