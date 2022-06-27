На YouTube-каналах Max Tech и Created Tech появились результаты тестирования накопителя новейшего 13-дюймового ноутбука MacBook Pro на чипе M2, продажи которого Apple начала в минувшую пятницу. Оказалось, что SSD новинки заметно медленнее, чем у модели прошлого поколения на чипе Apple M1.

Разница была обнаружена с помощью бенчмарка Blackmagic Disk Speed Test, позволяющего проверять производительность и скорость передачи данных любого хранилища на компьютере. Тесты показали, что скорость записи SSD в MacBook Pro M2 начального уровня на 34% медленнее, чем у модели на базе чипа M1, в то время как разница в скорости чтения достигает 50%.

Так, если модель 2020 года имела 2900 МБ/с и 2215 МБ/с при чтении и записи данных соответственно, то новый MacBook Pro на чипе M2 обеспечивает скорость в 1446 МБ/с и 1463 МБ/с.

Как показало вскрытие, накопитель в составе MacBook Pro M2 содержит только один чип флеш-памяти NAND ёмкостью 256 Гбайт, тогда как в MacBook Pro M1 задействованы два NAND-чипа на 128 Гбайт каждый. Вероятно, именно этим и объясняется падение производительности.

Отмечается, что такого снижения скорости не заметно в версиях MacBook Pro M2 с накопителями 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.