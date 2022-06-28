В ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера) выяснили, как изменилось платежное поведение покупателей после ухода из России популярных «пеев». Аналитики изучили около 100 млн платежей, совершенных с 1 по 26 февраля и с 1 по 26 июня 2022 года.

По данным «ЮKassa», в феврале 2022 года доля платежей с помощью всевозможных Pay-кошельков составляла 24%, на банковские карты приходилось 66%, через SberPay платили 6%, а кошельками «ЮMoney» — 4%. В июне доля Apple Pay и Google Pay снизилась в России до нуля, что обусловлено отключением этих сервисов в стране. При этом число платежей банковскими картами выросло на 22% — до 88%, а доля покупок через SberPay достигла 9%.

По данным исследования, в июне количество онлайн-покупок, которые оплатили банковскими картами, увеличилось на 27%. При этом обороты платежей выросли на 12%, если сравнивать с показателями февраля. Плательщиков стало на 17% больше. Средний чек по банковским картам снизился на 12%, составив 1,302 тыс. рубля. Наиболее заметный рост этот метод показал при оплате билетов на транспорт. В этом сегменте плательщиков стало в пять раз больше.

По данным исследователей, выросло и число платежей с помощью SberPay — на 40%, обороты онлайн-магазинов с помощью данного способа оплаты взлетели на 38%, а число самих плательщиков с помощью данного сервиса — на 50%. При этом средний чек практически не менялся и составил 778 руб., но сразу в шесть раз увеличилось число пользователей SberPay в сфере медицинских услуг.

Ещё одним знаковым событием стало получение «второго дыхания» российскими электронными кошельками. В частности, в марте по сравнению с февралём на 5% выросло число плательщиков ЮMoney, средний чек по данным на июнь вырос на 32% и составил 1026 руб. По неназванным причинам в ЮMoney наблюдается семикратный рост оплаты услуг турагентств.

В июне количество счетов, выставленных через соцсети и мессенджеры, выросло на 58%, а обороты интернет-магазинов увеличились на 33%. Пользователей, оплачивающих покупки этим способом, стало на 7% больше. Чаще всего такими способами оплачивают игры, рекламные услуги, а также услуги по созданию и поддержке сайтов.