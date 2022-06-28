Портал Macworld провёл большое сравнение всех актуальных устройств Apple, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и десктопные компьютеры. Идея заключалась в том, чтобы выяснить потенциал нового фирменного процессора M2, установленного в MacBook Air и MacBook Pro, на фоне других чипов компании.

Сравнение делали с помощью бенчмарка Geekbench. Помимо процессора М2, в сравнение попала вся линейка чипов М1, а также А13, 14 и 15 Bionic.

В многоядерном тесте М2 примерно на 15% быстрее предшественника. Однако существенно отстает от М1 Pro, Max и Ultra. Правда, тут стоит учитывать существенную разницу в энергопотреблении, ведь именно на этот параметр Apple делает ставку на презентациях, когда сравнивает свои чипы с решениями конкурентов.

В сравнении с iPhone 13 Pro на чипе A15 Bionic последний отстает примерно вдвое. Разница с iPhone 11 на A13 Bionic — почти 170% в пользу М2.

Авторы тестирования также отметили, что производительность M2 сильно зависит от температурных условий — чем прохладнее чип, тем выше максимальная тактовая частота.