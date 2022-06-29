Apple пока не удалось создать собственный чип стандарта связи 5G для iPhone, рассказал аналитик Минг-Чи Куо. Компания провалила планы по переходу на собственные разработки к 2023 году.

Разработка чипа приостановлена, поэтому Qualcomm продолжит поставлять модемы для iPhone следующего года. Более того, Qualcomm станет эксклюзивным поставщиком этой продукции для Apple, хотя раньше ожидалось, что её доля в линейке 2023 года не будет превышать 20%.

Изначально Apple закупала baseband-чипы у Qualcomm, но на фоне патентного спора между компаниями поставщиком таких микросхем для iPhone с 2018 года стала Intel. Однако после того, как в апреле 2019 года Apple урегулировала затяжной спор с Qualcomm из-за выплаты роялти, купертиновцы вернулись к прежнему партнеру, и, по-видимому, начали использовать 5G-модемы Qualcomm в своих мобильных устройствах, в том числе iPhone.

В 2019 году Apple купила испытывающий финансовые затруднения бизнес Intel по выпуску модемов для смартфонов за 1 млрд долларов. С этим приобретением Apple получила квалифицированные инженерные кадры и патенты, с помощью которых она сможет быстрее разработать важнейшие компоненты для подключения своих устройств к мобильному интернету.

Куо считает, что Apple не откажется от идеи собственного модема и продолжит разработку, но пока неясно, когда он будет готов. В любом случае, до запуска сетей 6G у Apple есть ещё достаточно много лет. К тому же шестилетнее соглашение между Apple и Qualcomm обязывает первую использовать модемы второй минимум до 2024 года.