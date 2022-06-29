На фоне нехватки комплектующих для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой техники в России сервисные центры вынуждены использовать компоненты новых и подержанных гаджетов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке электроники. Они ожидают, что сроки ремонта вырастут в два раза.

Проблемы возникли после того, как крупные компании прекратили поставлять свои устройства и запчасти на территорию России. В их числе Apple, Samsung, Dell, Asus и другие.

«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — подтвердил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко, отметив, что в зависимости от доступности комплектующих могут увеличиваться сроки ремонта.

Дополнительные сложности принес и разрешенный правительством параллельный импорт. Такие гаджеты для обслуживания приходится возвращать в страны исходного назначения (в основном ЕАЭС). Это влияет на сроки выполнения процедуры. Ретейлеры подчеркивают, что организация сервисного обслуживания и затраты на него теперь лежат на дистрибьюторах, — ранее их оплачивал производитель.

По данным онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», цена ремонта смартфонов уже подскочила на 11% год к году, а ноутбуков — на 6%.