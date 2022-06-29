Телекоммуникационный регулятор Бразилии Anatel начал публичные обсуждения по предложению сделать зарядные устройства USB-C обязательными для всех смартфонов, которые продают в стране.

Инициатива бразильского ведомства по установлению USB Type-C в качестве единого стандарта для зарядки гаджетов — уже не первая. Недавно этот интерфейс был официально утверждён Евросоюзом в качестве стандартного для гаджетов, норма вступает в силу с 2024 года. С аналогичной инициативой выступили и американские сенаторы.

Anatel сослался на тенденцию международного рынка и представил предложение с аналогичным подходом для реализации в Бразилии. Учитывая, что USB-C является стандартным для Android-смартфонов, законодательство будет затрагивать Apple, которая оснащает iPhone портом Lightning.

Anatel заявляет, что переход на USB-C обеспечит «большее удобство для потребителей» и может сократить электронные отходы во всём мире. Среди недостатков проекта ведомство называет высокие затраты на контроль за исполнением и вероятные препятствия для разработки более совершенных стандартов. Общественные обсуждения закончатся 26 августа. Предлагаемый закон в Бразилии вступит в силу с 1 июля 2024 года, если он будет одобрен.