Продажи одних лишь смартфонов Apple сопоставимы с выручкой ведущих американских компаний. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на немецкую аналитическую компанию Statista.

15 лет назад, 29 июня 2007 года, в США стартовали продажи iPhone первого поколения. Устройство оказалось самым прибыльным продуктом за всю историю Apple — только за 2021 год его продажи достигли $191,9 млрд, что превышает выручку некоторых крупнейших мировых компаний вроде Microsoft или Coca-Cola.

И это только прибыль от iPhone. Не стоит забывать, что Apple продает еще и наушники, часы, колонки, компьютеры, мониторы, сервисы и аксессуары. Общая выручка Apple за 2021 год составила $365 млрд.

К настоящему моменту доля iPhone на мировом рынке смартфонов составляет 17,4% — это значит, что почти каждый пятый смартфон в мире производит Apple. За 15 лет компания продала более 2 млрд iPhone, общая стоимость которых превысила отметку в $1,5 трлн.