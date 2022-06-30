Apple запустила программу Community+, направленную на поддержку активных членов сообщества. К ним относятся неоплачиваемые технические специалисты, которые активно помогают отвечать на вопросы пользователей в Интернете о продуктах и ​​​​услугах Apple. Компания лично будет выбирать пользователей, подходящих под критерии.

Участники программы Community+ получат доступ к специальным акциям, скидкам и получат льготные условия приобретения техники Apple. Пользователи будут выбираться с помощью внутреннего рейтинга сайта Apple Support, а новых членов программы компания будет приглашать ежегодно.

«Мы признаём, что опыт и любопытство к изучению новых возможностей оказывает положительное влияние на развитие сообщества Apple. Вот почему мы основали Community+ — чтобы воздать должное его участникам! Это наш способ отблагодарить вас и показать нашу признательность», — говорится в заявлении компании.

Хотя Apple еще не раскрыла подробности того, что именно включают в себя эти специальные привилегии, это не первая компания, которая запускает такого рода программу. Microsoft запустила аналогичную программу, предложив «Самым ценным профессионалам» отпуск, бесплатное программное обеспечение и учебные материалы. Apple Community+ может предоставить аналогичные предложения, однако маловероятно, что льготы будут такого же уровня, как у Microsoft.

Apple пока не рассказала, в каких странах будет работать Community+. СМИ считают, что на старте компания ограничится только пользователями из США.