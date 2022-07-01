Популярный ютубер Люк Миани опубликовал ролик, в котором попытался переставить материнскую плату из MacBook Pro с процессором M2 в «прошку» с M1.

Несмотря на то, что ноутбуки имеют схожие платы — совпадает расположение крепежных отверстий и все основные коннекторы — после всех манипуляций MacBook Pro так и не заработал. Блогер пытался решить проблему несколькими путями. Например, Миани отключал Touch ID, пробовал включить компьютер без сканера отпечатков пальцев и даже пытался запустить его с помощью Apple Configurator для входа в режим DFU, но все попытки завершились без успеха.

В чём именно заключается проблема, пока неизвестно. При этом, если вернуть всё назад, никаких проблем с работой ноутбуков не будет.

Некоторые пользователи высказали предположение, что в новых MacBook Pro компания могла внести какие-то мелкие изменения. Например, поменять токи на контактах.