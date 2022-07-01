Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером третьего сезона сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа, а также объявил, что предстоящие эпизоды окажутся для шоу заключительными. Финальный сезон, состоящий из восьми серий, дебютирует на стриминге 26 августа.

Действие «Видеть» разворачивается спустя сотни лет после того, как человечество утратило зрение. Во втором сезоне Баба Восс (Момоа) в жесткой битве победил своего заклятого врага – брата Идо (Дэйв Батиста). После столкновения с братом герой оставил свою семью и ушел в лес, где собирался жить в одиночестве. Однако в третьем сезоне возникает новая угроза, из-за которой Баба вынужден выйти из тени.

«Мы очень рады поделиться этой эпической финальной главой «Видеть», которая представляет собой всю напряженную драму, захватывающее действие и искренние эмоции, которых ожидают поклонники», — заявил шоураннер сериала Джонатан Троппер.

Вместе с Момоа в актерском составе третьего сезона «Видеть» задействованы Сильвия Хукс, Хера Хильмар, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер и другие. Среди продюсеров числятся Стивен Найт и Фрэнсис Лоуренс.