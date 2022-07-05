Пресс-служба Белого Дома сообщила, что соучредитель и бывший генеральный директор Apple Стив Джобс посмертно награждён Президентской медалью Свободы. Это высшая гражданская награда США.

Джо Байден назвал Джобса в числе других значимых для страны людей, которые удостоились данной награды.

«Стив Джобс был соучредителем, главным исполнительным директором и председателем Apple, генеральным директором Pixar и занимал ведущую роль в компании Walt Disney. Его дальновидность, воображение и творческий подход привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять способ общения в мире, а также трансформируют компьютерную, музыкальную, киноиндустрию и индустрию беспроводных технологий», — говорится в заявлении Белого Дома.

Президент Байден отметил, что все, кто получил эту медаль, «демонстрируют силу возможностей и воплощают в себе душу нации — тяжелый труд, настойчивость и веру». Он отметил, что эти люди — в том числе и Джобс — преодолели значительные препятствия для достижения своих целей, которые поистине впечатляют.

Церемония награждения состоится 7 июля 2022 года в Белом Доме.