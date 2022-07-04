Apple Watch Series 8, анонс которых ожидается в сентябре, смогут определять жар — один из основных симптомов множества болезней. Об этом заявил редактор Bloomberg Марк Гурман.

По данным журналиста, температурный датчик пока не прошел внутреннее тестирование. Когда это произойдет, им оборудуют Apple Watch Series 8, а также новую "укрепленную" модель, которая будет исполнена в противоударном корпусе. Однако базовым Apple Watch SE, которые тоже могут показать позднее в этом году, эта функция не достанется.

Гурман уточнил, что функция измерения температуры тела не даст конкретных показаний, как с помощью стандартного термометра, но часы будут уведомлять пользователей, если обнаружат жар. Подобно другим системам обнаружения, имеющимся в Apple Watch, данная система может порекомендовать в этом случае владельцу носимого устройства использовать специальный термометр для более точных измерений или связаться со своим врачом.

В свою очередь инсайдер Росс Янг сообщил, что Apple Watch Series 8 выйдут в трех размерах — самая крупная версия окажется больше актуальных моделей, ее диагональ составит 1,99 дюйма. Если измерять в миллиметрах, то размер экрана нового устройства составит около 50 мм. Нынешнее поколение умных часов Apple выходит в версиях на 41 и 45 мм.

При этом инсайдеры подчёркивают, что Apple не намерена обновлять чипы часов. Поэтому новинки не будут интересны владельцам актуальных Apple Watch 7 и, как предполагают эксперты, привлекут только пользователей старых моделей.