Apple заявила, что разработчики приложений для iPhone, распространяемых исключительно в южнокорейском App Store, могут использовать сторонние платежные системы. Корпорация поставила условие для этого — сообщать Apple обо всех продажах и платить комиссию в размере 26% от всех проданных копий. В остальных странах компания взимает от 15% до 30% с каждой транзакции.

Кроме того, если разработчики предложат пользователям альтернативный платежный инструмент, они будут обязаны показывать всплывающее окно с предупреждением: "Это приложение не поддерживает конфиденциальную и безопасную платежную систему App Store".

Apple также отмечает, что некоторые функции, включая «Попросить купить» и «Семейный доступ», будут недоступны для этих приложений. Компания также не будет нести ответственность за управление подпиской или возврат средств.

Хотя за каждую покупку по-прежнему придётся платить Apple, пользователей фактически ожидает небольшой дисконт в 4%. В Южной Корее уже действуют несколько локальных платёжных сервисов, одобренных Apple. Если кто-то из разработчиков намерен использовать в южнокорейском магазине альтернативную систему, он должен подать заявку через сайт Apple Developer.

Этот прецедент повышает шансы, что подобная система рано или поздно появится на других рынках. В настоящее время Евросоюз обсуждает подобный законопроект у себя, чтобы позволить пользователям самим выбирать платёжную систему.