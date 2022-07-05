В российских магазинах начали продаваться MacBook, ввезённые параллельным импортом, пишут «Известия» со ссылкой на ритейлеров.

Начало продаж ноутбуков Apple подтвердили в re:Store, «М.Видео–Эльдорадо», «Ситилинке», «Связном», Ozon и Wildberries. Компьютеры доступны как с гарантией производителя, так и с гарантийными обязательствами, которые берет на себя ретейлер.

При этом цены на ноутбуки, поставленные напрямую от производителя до конца февраля, и те, что пришли по параллельному импорту, не отличаются, говорит официальный представитель re:Store Людмила Семушина: «В июне мы ввезли MacBook по параллельному импорту. Количество закупленной техники мы никогда не разглашаем. Если это одна и та же модель, разницы в цене нет.

Отличить устройства, ввезённые старым способом, от «параллельных» достаточно просто, рассказали эксперты. Маркировка Ru указывает на то, что девайс официально предназначен для продажи в России, а вот маркировка Z говорит об устройствах для Казахстана.

По данным Wildberries, в июне текущего года цены в сравнении с мартом уменьшились в некоторых случаях на 30%, а если в re:Store самый бюджетный MacBook стоил 217 тыс. рублей, то теперь его, по данным «Известий», можно приобрести от 130 тыс. При этом эксперты отмечают, что объективных причин для роста цен не было. В результате отсутствие достаточного спроса повлияло на снижение цен, тем более, что весной т.н. «отложенный спрос» был полностью реализован. Также «параллельный» импорт, по некоторым данным, стоит значительно дешевле, чем в официальном ретейле, которому тоже приходится идти на ценовые уступки.