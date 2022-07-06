По информации инсайдера под ником TheGalox_, Apple повысит начальную цену смартфонов линейки iPhone 14 на $100.

Так, iPhone 14 будет стартовать с $799, iPhone 14 Pro с $1099, а iPhone 14 Pro Max – с $1199. А вот iPhone 14 Max, пришедший на смену mini, предложив более крупный дисплей, будет дороже сразу на $200 и обойдётся $899. Кроме того, если слух окажется достоверным, iPhone 14 Pro Max в версии на 1 ТБ может обновить ценовой рекорд, поступив на прилавки за $1699.

Также автор уточнил детальные характеристики премиальных устройств. Как заметил TheGalox_, оба телефона получит новый процессор Apple A16 Bionic, 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт до 1 терабайта встроенной памяти, основную камеру с тремя объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, поддержку режима Always On Display. По информации специалиста, iPhone 14 Pro будет иметь аккумулятор ёмкостью 3200 миллиампер-часов, iPhone 14 Pro Max окажется с батареей на 4323 миллиампер-часов.

Кроме того, автор раскрыл данные о стартовых смартфонах Apple. По информации инсайдера, iPhone 14 и iPhone 14 Plus выйдут с процессором Apple A15 Bionic, двойной камерой с объективом разрешением 12 мегапикселей каждый, 6 гигабайтами оперативной памяти. Базовый телефон получит 6,1-дюймовый дисплей и батарею ёмкостью 3279 миллиампер-часов, iPhone 14 Plus — 6,7-дюймовый экран и 4325 миллиампер-часов.

Кроме того стало известно, что Apple планирует подготовить к началу продаж в сентябре стартовую партию смартфонов iPhone 14 в количестве 90 млн единиц. Foxconn рассчитывает начать массовое производство новой серии iPhone в конце августа. В настоящее время их завод в Чжэнчжоу активно набирает людей.