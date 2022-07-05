Как прогнозирует МТС, к 2025 году 25% устройств умного дома в России будут подключены к интернету через встроенные SIM-карты (eSIM). К концу 2022 года эта доля составит только 7%. Об этом пишет «Коммерсант».

«Большая часть устройств с eSIM придется на устройства измерений (умные счетчики) и подключенные автомобили. Также, услуга будет востребована у производителей IoT-оборудования: технология позволит тестировать устройства на производстве и продавать в различных регионах России без замены SIM-карт», – пояснили в МТС.

В 2021 году объём рынка IoT в России составил 148,5 млрд руб. По прогнозу МТС, он будет расти в среднем на 12% в год, достигнув 208,5 млрд руб. к 2026 году.

Если рассматривать выручку по отраслям, то лидерами являются энергетика/ЖКХ (30%), недвижимость (18%) и транспорт (16%). Прогнозируется, что в 2025 г. эти отрасли также будут лидирующими: энергетика/ЖКХ (32%), недвижимость (27%), транспорт (12%).

В потребительском сегменте перспективы eSIM ограничены, считает источник «Коммерсанта» в одном из крупных операторов связи. По его словам, «абоненты, которые используют смартфоны с поддержкой eSIM, уже обменяли обычную сим-карту на виртуальную, далее проникновению eSIM в потребительском секторе может способствовать только замена старых устройств, которая идет небыстро». МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», Tele2 и работающие на сети последней виртуальные операторы (MVNO) предлагают виртуальные сим-карты с 2020 года.

Операторы также столкнулись с уходом из России части иностранных компаний, которые предоставляли решения для загрузки и хранения профилей абонентов eSIM. Часть провайдеров продолжают использовать зарубежный софт, который локализован на серверах в России. Всё же это не панацея — сейчас существует риск отзыва корневого сертификата, без которого платформа в очередной раз просто не запустится.

Однако не всё так плохо. Операторы уже сообщают о постепенном переходе на российскую инфраструктуру, связанную с работой eSIM. Например, представители МТС сообщили «Коммерсанту», что компания сотрудничает «с одним из ведущих российских поставщиков». Tele2 заявляет, что у оператора собственная платформа для генерации профилей eSIM, и всё необходимое хранится «в периметре инфраструктуры Tele2». При этом «Мегафон» честно признал: уход зарубежных компаний с рынка существенно замедлит распространение и развитие eSIM в России.