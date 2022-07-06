Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что новые модели iPhone начального и среднего уровня больше не будут получать новейшие однокристальные системы Apple в будущем, поскольку компания меняет свою бизнес-стратегию.

Отмечается, что в новой линейке смартфонов Apple только версии Pro и Pro Max получат новейший A16. В то же время базовая модель – iPhone 14 – выйдет на рынок с процессором А15 Bionic, который дебютировал в прошлом году вместе с iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max.

Помимо этого, обычные модели iPhone 14 будут выглядеть аналогично iPhone 13. В то время как линейка Pro получит обновлённый дизайн дисплея и значительное обновление камер. По данным Куо, Apple планирует придерживаться новой стратегии и последующие годы.

Инсайдер заявил, что Apple пересмотрела бизнес-стратегию по продаже смартфонов. По его данным, теперь флагманским и дорогим устройствам будет отдаваться приоритет в ущерб выпуска более простых гаджетов. Если раньше считалось, что премиальные девайсы получат долю 40–50 процентов, то теперь Куо уверен, что 60 процентов выпущенных осенью телефонов будут относиться к моделям iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.