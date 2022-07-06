Apple объявила о разработке Lockdown Mode («Режим ограничений»). Этот режим предназначен для пользователей, которые рискуют стать мишенью для кибератак — журналистов, оппозиционных политиков и высокопоставленных госслужащих. Новый режим будет представлен этой осенью на iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura.

При включении цифрового локдауна ОС автоматически блокирует привычную функциональность — она будет либо строго ограничена, либо полностью отключена для минимизации возможности шпионской слежки и угрозы удалённого взлома. Тотальная блокировка будет распространяться на отдельные функции и сервисы iOS, iPadOS и macOS, а также на проводное соединение с другими устройствами или аксессуарами.

Технология включает в себя следующие средства защиты:

приложение «Сообщения» и iMessage — большинство типов вложений, кроме изображений, блокируются, а некоторые функции, такие как предварительный просмотр ссылок, становятся недоступны;

FaceTime — входящие звонки и приглашения по ссылке от неизвестных пользователей, звонок которым ранее не осуществлялся, блокируются;

Safari и сторонние браузеры на основе WebKit — некоторые веб-технологии и функции просмотра, включая компиляцию JavaScript (JIT), отключаются, если пользователь не вносит доверенный сайт в белый список;

приложение «Фото» — общие альбомы будут удалены после активации режима локдауна, а приглашения в новые общие альбомы будут заблокированы; когда iPhone, iPad или Mac находится в режиме локдауна, проводные соединения с другими устройствами или аксессуарами блокируются;

сервисы Apple — приглашения в общие заметки, календарь, документы iWork, список напоминаний и группы вкладок Safari от пользователей, не являющихся контактами, блокируются; пока активирован режим локдауна, установка профилей конфигурации не может быть совершена, и устройство не может регистрироваться в качестве администратора в корпоративной среде (MDM).

Уточняется, что технология может защитить от программ, разработанных израильской NSO Group, которую ранее обвиняли в создании шпионских программ и продаже своих технологий правительствам по всему миру.

Также Apple выделила грант на 10 млн долларов в фонд Dignity and Justice Fund, который занимается разоблачением узконаправленных кибератак.