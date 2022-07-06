В июне Apple представила MacBook Air с чипом M2. Выпуск этой новинки заставил некоторых производителей Windows-ноутбуков «обеспокоиться» снижением продаж ноутбуков на чипах Intel.

Представитель бренда Wintel уточнил, что при цене от $1000 до $1500 MacBook Air вытеснит другие флагманские ноутбуки с процессорами Intel. Бренд также добавил, что «чип Apple M2, улучшенная камера и новый корпус делают приемлемым для потребителей небольшое повышение цены нового MacBook Air».

Кроме того, негативную роль сыграет и экономическая ситуация в мире, из-за которой рынок переживает не лучшие времена, продажи продукции снижаются. Продажи новых ноутбуков Apple начнутся, как предполагается, в июле, спустя некоторое время можно будет оценить влияние новинки на рынок.

Не исключено, что передел рынка может произойти не повсеместно, так как доступность тех же MacBook Air будет варьироваться от региона к региону.

В своё время MacBook Air на M1 за $999 превзошел по производительности 16-дюймовый MacBook Pro на Intel с ценником в $2999. M2, в свою очередь, называют более мощным, нежели 8-ядерный Intel Xeon W из базовой модели Mac Pro по цене от $5999.