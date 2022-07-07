Европейский парламент одобрил два новых законопроекта, которые предполагают жесткое регулирование деятельности технологических корпораций в Евросоюзе. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Очевидно, что наибольшее влияние они окажут на последующую работу техногигантов, в первую очередь Apple и Google, которым придётся существенно пересмотреть правила использования магазинов приложений App Store и Play Market.

Во-первых, корпорации должны будут разрешить установку приложений на свои устройства из сторонних источников. Во-вторых, пользователям обязаны предоставить возможность удалять предустановленные приложения и изменять настройки по умолчанию.

Кроме того, компании больше не имеют права принуждать разработчиков использовать только платежные системы корпораций. Ранее владельцам iPhone была доступна только оплата по Apple Pay для покупок в приложениях. Помимо этого, у Apple и Google не получится использовать данные о пользователях, полученные от разработчиков для борьбы с конкуренцией.

У компаний будет 6 месяцев, чтобы «подогнать» свой бизнес под новые правила. В противном случае им грозит штраф в размере 10% от годового оборота за первый эпизод, и 20% — при повторном нарушении. Совет Европы должен принять закон о цифровых рынках в июле, а закон о цифровых услугах — в сентябре 2022 года. Каждый из документов вступит в силу через 20 дней после публикации.