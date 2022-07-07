В 2022 году Apple планирует выпустить часы Apple Watch для экстремальных видов спорта с увеличенным экраном. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Часы получат экран с повышенной ударопрочностью, а диагональ составит около двух дюймов — это будут самые большие часы Apple. По мнению Гурмана, устройство, скорее всего, будет использовать увеличенную площадь экрана для отображения ещё большего количества информации о тренировках.

По словам Гурмана, площадь экрана у спортивных часов с защитой от падений и ударов вырастет на 7%. Разрешение панели составит 502 на 410 пикселей, пояснил журналист. Ожидается, что такие часы получат не только обновленный экран и корпус, но и более ёмкий аккумулятор.

Инсайды говорят, что «активная» версия будет продаваться в одной линейке с Apple Watch Series 8 и моделью SE, которая тоже должна быть обновлена до конца года. Что касается функциональных возможностей, то защищенная версия получит всё то же самое, что и классические Series 8.

Гурман полагает, что защищенные Apple Watch будут стоить заметно дороже базовых версий Series 8 и SE 2. Все три новинки должны выйти уже этой осенью. По мнению журналиста Bloomberg, приобрести базовую версию Apple Watch Sport пользователи смогут за 699 долларов. Но не исключено, что в продаже появятся и более дорогостоящие модификации этой модели.