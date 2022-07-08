На днях вышла третья бета-версия iOS 16 для разработчиков. Пользователи обратили внимание на новую предустановленную заставку под названием Clownfish. Это копия изображения, которое использовалось как обои первого iPhone в ходе презентации в 2007 году.

Первым на забавную «пасхалку» в Twitter обратил внимание разработчик Джек Робертс: он обнаружил культовые обои с рыбами в настройках iOS 16 Beta 3. Твит разработчика привлек много внимания, после того, как его репостнул известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

У оригинального iPhone разрешение экрана было всего 480х320 пикселей, что ничтожно мало относительно современных смартфонов (2778х1284 в iPhone 13 Pro Max). Поэтому Apple полностью обновила картинку — теперь она в высоком разрешении. Скачать обои можно по ссылке.

Несмотря на то, что Стив Джобс продемонстрировал iPhone со сцены именно с обоями Clownfish, ни один из смартфонов не поставлялся с этим изображением в комплекте. Но в выпуске Mac OS X 10.6 Snow Leopard его можно было найти в папке Nature в меню выбора обоев.

Появление обоев с рыбками-клоунами в бета-версии для разработчиков не означает, что они будут доступны в стабильной версии iOS 16, которая станет общедоступной позднее в этом году. Узнать это можно будет позднее, когда обычные пользователи iPhone смогут скачать на свои устройства iOS 16.