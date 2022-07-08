Сегодня Apple начала принимать заказы на новый MacBook Air с чипом M2. Как отмечают в Appleinsider, уже через несколько минут после начала приема предзаказов сроки поставки новинки увеличили с одной недели до двух. Дальше, считают американские журналисты, будет хуже.

Новый MacBook Air получил 8, 16 или 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и от 256 Гбайт до 2 Тбайт постоянной памяти, 13,6-дюймовый дисплей, клавиатуру Magic Keyboard с Touch ID и веб-камеру с поддержкой разрешения 1080p. Ноутбук оснащён магнитным портом зарядки MagSafe и двумя USB-C с поддержкой быстрой зарядки, а также 3,5-мм портом для наушников. В комплекте с ноутбуком будет поставляться блок питания, обеспечивающий зарядку до 80% за 20 минут.

В основе нового MacBook Air используется восьмиядерный процессор Apple M2, в состав которого также входят до 10 графических ядер (в младших конфигурациях GPU восьмиядерный). По словам компании, новая версия ноутбука на чипе Apple M2 до 40% производительнее предыдущей модели Air на базе процессора Apple M1 и до пяти раз быстрее моделей Air на базе чипов Intel.

Начальная цена за лэптоп составит 1200 долларов за конфигурацию 8 ГБ/256 ГБ. Топовый вариант с 24 ГБ «оперативки» и SSD-накопителем на 2 ТБ будет стоить 2500 долларов.

В зарубежной рознице MacBook Air появится 15 июля. Заказ открыт по всему миру, кроме России.