Цена зарядных устройств для смартфонов Apple выросла более чем в два раза на территории России. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Если раньше на сайте Apple и у официальных ретейлеров зарядку на 20 Вт можно было купить за 1990 рублей, то сейчас в том же «Связном» за нее просят 4499 рублей. В других магазинах данный аксессуар также подорожал. В re:Store его продают за 3490 рублей.

По мнению экспертов, проблема может заключаться в отсутствии конкуренции со стороны «серых» импортёров. Поскольку пара зарядок в упаковке по размерам почти идентична упаковке с iPhone 13 Pro Max, намного выгоднее ввозить смартфоны. Да и перепродавать «серую» продукцию с минимальной наценкой никто не намерен.

Такое удорожание повлияло на спрос: за первую половину 2022 года продажи блоков питания Apple для iPhone упали на 40% в штучном выражении и на 30% в деньгах.

«В прошлом году покупатели с запасом реализовали спрос на аксессуары, поэтому они не спешат покупать новые. Это заставляет ретейлеров повышать цены на них, чтобы заработать на этих устройствах», — объяснил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Цены повысились не только на адаптеры питания для iPhone, но и на другие аксессуары Apple. Например, если в январе–феврале фирменная салфетка для экрана стоила 1990 рублей, то теперь её продают в среднем от 2,5 до 3,5 тыс. рублей.

Впрочем, есть определенные аксессуары от Apple, цены на которые не изменились. К подобным товарам относятся умная метка AirTag и оригинальные чехлы для iPhone.