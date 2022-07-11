Союз потребителей РФ (СПРФ) направил в Минпромторг ряд инициатив о реализации гаджетов, среди которых есть предложение о запрете продажи с 2025 года устройств, не имеющих единого разъема для зарядного устройства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В организации напомнили, что с 2024 года продавцы в Евросоюзе должны будут реализовывать гаджеты только с единым разъёмом для зарядного устройства типа USB-C. Это требование касается мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, цифровых камер, наушников и гарнитур, колонок, клавиатур и многих других устройств.

Также предлагается обязать продавцов давать покупателям выбор, покупать смартфон с зарядным устройством или без. «Сейчас при покупке каждого гаджета потребитель получает и еще одно зарядное устройство, стоимость которого включена в цену продукции и которую со временем кому-то надо будет утилизировать. Новые нормы, с одной стороны, позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а с другой — снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов», — указано в письме.

При этом в реализации этой идеи видят риски производители гаджетов и портативных устройств. По их мнению, новые запреты сократят количество товара, который мог бы продаваться на локальном рынке, который и без этих норм сокращается из-за ограничения импорта и отсутствия производства внутри страны.