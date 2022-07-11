Окружной суд Боготы в столице Колумбии еще в апреле постановил, что продукция Apple с поддержкой 5G нарушает пункт 13 местного патента NC2019/0003681, принадлежащего Ericsson. Шведская фирма получила этот патент в 2019 году, по решению суда, он остается действительным до декабря 2037 года.

Теперь же суд вынес предварительный судебный запрет на действия Apple Colombia SAS — дочерней компании американской корпорации. Согласно ему, Apple не может импортировать, продавать, рекламировать или иным образом коммерциализировать оборудование с поддержкой 5G. Ограничения касаются смартфонов серии iPhone 12 и iPhone 13, а также iPad с поддержкой связи пятого поколения. Суд также дал распоряжение главному таможенному органу Колумбии, Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, запретить ввоз вышеуказанных устройств.

Отмечается, что нюансы колумбийского законодательства не позволяют Apple отменить текущее решение. Впрочем, это не значит, что американская корпорация будет бездействовать. Apple попробует добиться возмещения убытков, понесенных в результате запрета, у себя на родине — в окружном суде Восточного округа Техаса.

Компания просит суд потребовать от Ericsson «возместить Apple любые штрафы, сборы, пени и расходы, которые она понесёт в результате судебного запрета Колумбии». То есть Apple, не нарушая постановления колумбийского суда, пытается свести к нулю ущерб от его запрета.