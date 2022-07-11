В этом году Apple представит три модели умных часов, одна из которых будет предназначена для любителей экстремальных видов спорта, пишет Марк Гурман из Bloomberg. Эта версия может получить приставку Pro в названии.

До недавнего времени «усиленные» умные часы Apple фигурировали в сети под названием Apple Watch Sport. Такое название объяснялось тем, что новинка будет ориентирована в первую очередь на спортсменов и фанатов экстрима. Однако Гурман полагает, что Apple выпустит защищенные часы под названием Apple Watch Pro.

Новинка получит защищенный противоударный корпус и экран увеличенного размера, а также более ёмкую батарею. Поскольку Apple Watch Pro позиционируются как аксессуар для любителей активных видов спорта, они станут конкурентами для часов Garmin и получат улучшенные возможности по отслеживанию физической активности и занятий спортом.

По заявлению журналиста, Apple Watch Pro будет стоить от 900 до 999 долларов США — в последнем случае они сравняются с базовой моделью iPhone 13 Pro. Такую цену он связывает с увеличением сложности конструкции устройства.

Презентация Apple Watch восьмого поколения ожидается в сентябре одновременно с линейкой смартфонов iPhone 14.