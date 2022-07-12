Хотя Apple ещё так и не представила ни одни очки виртуальной, дополненной или смешанной реальности, аналитик Мин-Чи Куо уверяет, что компания уже работает над вторым поколением гарнитуры. Более того, корпорация покажет сразу две разные модели, одна из которых будет улучшенным обновлением первого поколения, а вторая — более доступным и массовым устройством.

О конкретных различиях между ними пока ничего не сообщается. Не исключено, что разница окажется в используемых процессорах и дисплеях, как это происходит в других продуктах Apple в случае с обычной и Pro-версией.

Ожидается, что первое поколение XR-гарнитуры Apple представит в январе 2023 года. Устройство снабдят двумя дисплеями microLED и ещё одной панелью AMOLED, а также набором камер и сканером LiDAR. Внутри будет стоять чип Apple Silicon, вероятно, M2 или M1 Pro, а также дополнительная энергоэффективная микросхема.

Для второго поколения гарнитур поставщики начнут отгрузку компонентов уже во втором квартале 2024 года. При этом презентация гарнитур назначена на первый квартал следующего года, то есть ждать её стоит ориентировочно в марте 2025 года. Apple рассчитывает, что достигнет тиража в десять миллионов выпущенных гарнитур уже к 2026 году.