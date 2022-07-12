Apple представила iOS 16 и iPadOS 16 на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2022 в июне, и с тех пор разработчики получили несколько предварительных сборок новых версий ОС. С сегодняшнего дня обычные пользователи тоже могут принять участие в тестировании iOS 16 и iPadOS 16.

Для установки предварительной версии мобильной ОС необходимо перейти на портал Apple Beta Software Program на мобильном устройстве. Далее потребуется зарегистрировать свой гаджет в программе и подтвердить загрузку профиля конфигурации на смартфон. После этого в меню настроек появится новый раздел «Загруженный профиль», в котором нужно подтвердить установку тестовой версии прошивки.

Что касается новых функций, то в iOS 16 появился переработанный экран блокировки, расположение элементов на котором пользователи теперь могут настраивать в соответствии с собственными предпочтениями. Apple переработала уведомления в режиме Focus Mode, Face ID теперь работает в альбомной ориентации, а для использования приложения Fitness больше не нужны смарт-часы. Появилась возможность редактирования сообщений после их отправки через iMessage. Вместе с этим разработчики обновили Apple Maps, CarPlay, Family Sharing, а также добавили новые функции обеспечения конфиденциальности данных пользователей.

В iPadOS 16 разработчики улучшили опции многозадачности, за счёт чего пользователи получают больше возможностей для настройки рабочего пространства при одновременном взаимодействии с несколькими приложениями. Некоторые новые функции iPadOS 16 будут доступны только на планшетах, построенных на основе процессора Apple M1. Ещё в новой версии ОС появилась поддержка внешних дисплеев, совместной работы с документами в стиле Google Drive и др.

Помимо iOS и iPadOS, также вышли публичные бета-версии macOS 13 Ventura, tvOS 16 и watchOS 9.