Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей по статье «Невыполнение предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности». По мнению суда, компания отказалась локализовать данные россиян.

Это первый случай привлечения Apple к ответственности по этой статье на территории России. Протокол против Apple по этому делу был составлен в конце мая. Компании грозил штраф в размере до 6 млн руб.

В суде представители Apple просили не привлекать компанию к ответственности. Они заявили, что Apple Inc., которая привлечена к суду, не несет ответственность за обработку данных — за это отвечает компания Apple Distribution. Представители Роскомнадзора на это ответили, что администратором сайта Apple, на котором собираются данные пользователей, является именно Apple Inc., поэтому ошибки здесь нет. "На сайте компании нет сведений о других юридических лицах, поэтому мы считаем, что протокол составлен верно", — сказали они.

Также суд оштрафовал на 1 млн рублей за то же нарушение компанию Ookla, владеющую сервисом проверки скорости интернета Speedtest и Downdetector. Представители компании настаивали, что в деле нет состава правонарушения. Штраф в 1 млн рублей получил и Zoom.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляются на территории РФ. Выполнение этой нормы позволяет обеспечить надлежащие условия и гарантии хранения и защиты сведений о гражданах РФ.