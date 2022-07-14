Apple прекратила сотрудничество с бывшим руководителем отдела дизайна Джонатаном Айвом, с которым работала 30 лет, передает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с подробностями соглашения.

Айв покинул Apple ещё в 2019 году. После этого он основал собственную фирму LoveFrom и заключил с Apple контракт более чем на $100 млн., по которому консультировал штатных дизайнеров. Это сделало Apple основным клиентом фирмы. Кроме того, компания получила право ограничить работу LoveFrom с конкурентами.

Однако в текущем году соглашение о сотрудничестве с Айвом продлено не было. Часть руководителей Apple пришла к выводу, что компания больше не нуждается в затратном консультационном контракте. Кроме того, несколько ведущих дизайнеров предпочли работать с Айвом в LoveForm и покинули отдел дизайна Apple. Также Айв хотел иметь больше свободы, не спрашивая разрешения Apple.

На данный момент дизайнерскую команду Apple возглавляют вице-президент по дизайну Алан Дай и вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнки. Ранее они оба трудились под началом Айва.

Айв присоединился к Apple в начале 90-х и быстро занял руководящую должность в отделе дизайна. Именно он ответственен за создание многих культовых устройств американской компании — моноблоков iMac с прозрачными цветными крышками, плееров iPod, наушников EarPods, а также iPhone, iPad, Apple Watch и много чего ещё.