Издание The Information поделилось подробной информацией про разработку беспилотного автомобиля Apple Car. Этот проект стартовал под кодовым названием Apple Titan по меньшей мере в 2015 году, но даже по прошествии семи лет он всё ещё очень далёк от завершения.

Актуальная вариация интерьера машины — четыре кресла, обращённые лицевой стороной друг к другу. Для этого Купертино пытается согласовать с властями США конфигурацию без тормозной педали и привычной рулевой колонки. Команда даже обсуждала возможность для пассажиров лежать и спать в процессе движения.

Отмечается, что дизайнеры компании Apple также экспериментируют с багажным отделением и обсуждают возможность оснащения спинок сидений большими выдвижными экранами. По данным The Information, команду Project Titan продолжает консультировать Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple. Он советует «учитывать странности конструкции автомобиля и не пытаться скрывать его датчики».

Источники заявляют, что глава отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги практически с самого начала очень скептически относился к планам компании выпустить собственное авто. Все это привело к целому ряду сложностей. Даже спустя несколько лет разработки система автономного управления работает неидеально. В условиях тестовых полигонов автопилот более или менее справляется со своими обязанностями. Однако на дорогах общего пользования ситуация меняется. Источники сообщают о том, что во время одной из тестовых поездок автомобиль чуть не сбил пешехода — страхующий водитель перехватил управление и нажал на тормоз.

Что касается Тима Кука, то он слабо интересуется разработкой электромобиля. Кук курирует этот проект в основном удалённо и крайне редко посещает офисы в Санта-Кларе, где ведётся основная работа над Apple Car. Сотрудники Apple, с которыми беседовали журналисты The Information, считают, что безучастность Кука нанесла проекту серьёзный вред, поскольку в команде нет по-настоящему сильного лидера, который мог бы чётко сформулировать, каким должен быть финальный продукт. Они полагают, что Кук не хочет брать на себя руководство настолько затратным проектом, который с большой вероятностью окажется провальным.

Другой проблемой стали постоянные кадровые перестановки. За прошедшие пару лет команду покинуло сразу несколько ключевых фигур. Например, из компании ушел руководитель проекта Дуг Филд. Но вместе с руководителями из команды также уходили и рядовые инженеры. Некоторые из них перешли на работу в Tesla.

После нескольких перестановок разработку Apple Car возглавил Кевин Линч. По его мнению, автомобиль должен стать массовым беспилотным автомобилем, и компании следует как можно быстрее выводить его на рынок. По утверждению инсайдеров, машина носит модельный номер M101, и сейчас разработчики размышляют над тем, как замаскировать её перед началом открытых испытаний на городских дорогах.

О сроках полноценного выпуска Apple Car пока не сообщается.