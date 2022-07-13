Работа над автономным автомобилем Apple продвигается очень медленно
Издание The Information поделилось подробной информацией про разработку беспилотного автомобиля Apple Car. Этот проект стартовал под кодовым названием Apple Titan по меньшей мере в 2015 году, но даже по прошествии семи лет он всё ещё очень далёк от завершения.
Актуальная вариация интерьера машины — четыре кресла, обращённые лицевой стороной друг к другу. Для этого Купертино пытается согласовать с властями США конфигурацию без тормозной педали и привычной рулевой колонки. Команда даже обсуждала возможность для пассажиров лежать и спать в процессе движения.
Отмечается, что дизайнеры компании Apple также экспериментируют с багажным отделением и обсуждают возможность оснащения спинок сидений большими выдвижными экранами. По данным The Information, команду Project Titan продолжает консультировать Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple. Он советует «учитывать странности конструкции автомобиля и не пытаться скрывать его датчики».
Источники заявляют, что глава отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги практически с самого начала очень скептически относился к планам компании выпустить собственное авто. Все это привело к целому ряду сложностей. Даже спустя несколько лет разработки система автономного управления работает неидеально. В условиях тестовых полигонов автопилот более или менее справляется со своими обязанностями. Однако на дорогах общего пользования ситуация меняется. Источники сообщают о том, что во время одной из тестовых поездок автомобиль чуть не сбил пешехода — страхующий водитель перехватил управление и нажал на тормоз.
Что касается Тима Кука, то он слабо интересуется разработкой электромобиля. Кук курирует этот проект в основном удалённо и крайне редко посещает офисы в Санта-Кларе, где ведётся основная работа над Apple Car. Сотрудники Apple, с которыми беседовали журналисты The Information, считают, что безучастность Кука нанесла проекту серьёзный вред, поскольку в команде нет по-настоящему сильного лидера, который мог бы чётко сформулировать, каким должен быть финальный продукт. Они полагают, что Кук не хочет брать на себя руководство настолько затратным проектом, который с большой вероятностью окажется провальным.
Другой проблемой стали постоянные кадровые перестановки. За прошедшие пару лет команду покинуло сразу несколько ключевых фигур. Например, из компании ушел руководитель проекта Дуг Филд. Но вместе с руководителями из команды также уходили и рядовые инженеры. Некоторые из них перешли на работу в Tesla.
После нескольких перестановок разработку Apple Car возглавил Кевин Линч. По его мнению, автомобиль должен стать массовым беспилотным автомобилем, и компании следует как можно быстрее выводить его на рынок. По утверждению инсайдеров, машина носит модельный номер M101, и сейчас разработчики размышляют над тем, как замаскировать её перед началом открытых испытаний на городских дорогах.
О сроках полноценного выпуска Apple Car пока не сообщается.
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