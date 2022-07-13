Apple заказала съёмки сериала, основанного на жизни автопроизводителя Энцо Феррари. Созданием сериала «Ferrari» займутся сценарист Стивен Найт (создатель «Острых козырьков») и режиссёр Стефано Соллима («Убийца 2: Против всех» / Sicaro 2: Day of the Soldado), пишет Hollywood Reporter.

Сериал будет вдохновлён биографией-бестселлером Ferrari Rex, написанной Лукой Дель Монте. Он расскажет о пятилетнем периоде жизни Энцо Феррари.

"Пять лет. Пять водителей. Пять смертей. Одно испытание. Во имя страсти, в погоне за скоростью. Энцо Феррари восстанавливает свою гоночную команду с нуля, выбрав пять многообещающих гонщиков, чтобы вместе с ними бороться за победу", - гласит синопсис сериала.

О дате премьеры сериала пока нет информации. Известно, что в разработке также находится еще один проект про Феррари — полнометражный фильм режиссера Майкла Манна. Главную роль в нём исполнит звезда «Дома Гуччи» Адам Драйвер.