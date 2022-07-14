В преддверии Всемирного дня эмодзи портал Emojipedia, являющийся своего рода энциклопедией смайликов, опубликовал черновые варианты 31 нового эмодзи, которые войдут в новую подборку Emoji 15.0.

Среди новых смайликов есть дрожащее лицо, две толкающие руки («дай пять»), розовое, серое и синее сердце, а также осёл, ворона, гусь, щётка для волос, значок Wi-Fi, маракасы, имбирь и ещё несколько эмодзи. Всего в списке 31 эмодзи.

Emojipedia пояснила, что это лишь предварительный список. Некоторые эмодзи могут не появиться, но могут представить и другие. Окончательное утверждение подборки 2022-2023 годов состоится в сентябре.