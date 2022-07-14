Технология Bluetooth LE Audio была анонсирована ещё в начале 2020 года. Появление первых устройств на рынке с её поддержкой ожидалось до конца того же года. К сожалению, процесс стандартизации и сертификации LE Audio организацией Bluetooth SIG занял больше времени, чем ожидалось. Ещё и пандемия коронавируса помешала. Однако сегодня Bluetooth SIG заявила, что всё готово и нас ждёт своего рода революция в беспроводных наушниках.

Одним из нововведений для Bluetooth LE Audio стал новый звуковой кодек LC3, который разработан как гораздо более эффективный способ передачи звука. Возможны два варианта: либо намного более высокое качество звучания при том же битрейте, что и у текущего кодека SBC, либо качество звука чуть лучше при вдвое более низком битрейте. При этом во втором случае снижается энергопотребление, что приведёт к повышению длительности автономной работы аккумулятора гаджетов.

Другая важная функция — возможность подключения нескольких аудиоустройств к одному источнику через интерфейс Auracast. Он позволит подключить две пары наушников к одному смартфону, либо подключить сразу много пар к одному телевизору, расположенному в общественном месте — например, в тренажёрном зале. Поиск одного источника реализован так же, как и при поиске сети Wi-Fi с возможностью подключения через QR-код или по NFC.

В Bluetooth SIG уверены, что крупнейшие производители выпустят новое поколение беспроводных наушников с поддержкой нового стандарта передачи данных Bluetooth LE Audio до конца 2022-го. Apple уже добавила поддержку кодека LC3 в бета-версии iOS 16 для наушников AirPods Max.