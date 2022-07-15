По словам аналитика Минг-Чи Куо, в следующем году Apple намерена вновь дифференцировать модель Pro Max, как это было в 12-й серии, когда iPhone 12 Pro Max эксклюзивно получил более крупный сенсор и систему стабилизации со сдвигом матрицы. Будущий iPhone 15 Pro Max станет единственной моделью линейки 2023 года, в которой будет реализован перископический объектив. До этого разные источники сообщали, что такая опция появится и в iPhone 15 Pro.

Камеры-перископы используются во флагманских Android-смартфонах уже несколько лет и предлагают как 5-кратное, так и 10-кратное оптическое зумирование. Но вариант от Apple, по словам Куо, окажется с увеличением в 6x. Предполагаемое разрешение модуля — 12 Мп, диафрагма — f/2.8. В активе окажется технология стабилизации со сдвигом сенсора.

В камере-перископе линзы и сенсор располагаются под углом, а свет попадает через систему зеркал. Такая схема позволяет отодвинуть объектив от матрицы, чтобы обеспечить больший зум, при этом не увеличивая габариты смартфона.

В итоге разница с iPhone 15 Pro для некоторых пользователей будет намного существеннее, чем в паре iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Всё же в реальности разница между качеством фото и видео в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, как показали тесты, была несущественной, а вот перископный телевик всегда на голову выше обычного.

Вероятно, в 2023-м Apple продолжит предлагать четыре модели смартфонов с дисплеями на 6,1 дюйма (iPhone 15, iPhone 15 Pro) и 6,7 дюйма (iPhone 15 Max, iPhone 15 Pro Max).