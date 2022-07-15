В прошлом месяце в продаже появился MacBook Pro 13" на чипе M2. Первые тесты ноутбука показали, что устройство стало работать дольше, но гораздо медленнее, чем предыдущее поколение MacBook Pro на чипе M1. Причина крылась в NAND-чипах памяти. В новых «прошках» используется один NAND-накопитель на 256 ГБ, а в прошлом поколении их было два по 128 ГБ каждый.

Вместе с тем отмечалось, что что такого снижения скорости нет в версиях MacBook Pro M2 с накопителями 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

На днях первые покупатели и блогеры стали получать новый MacBook Air с M2. Apple подтвердила изданию The Verge, что базовая версия MacBook Air M2 с накопителем на 256 ГБ имеет всего один NAND-чип памяти, как и MacBook Pro 13" M2. Впрочем представитель Apple Мишель Дель Рио заявила, что беспокоиться тут не о чем.

"Благодаря увеличению производительности M2 новые MacBook Air и MacBook Pro остаются невероятно быстрыми даже по сравнению с ноутбуками на базе более мощных версий M1. В системах используется новая память NAND высокой плотности, которая позволяет размещать 256 ГБ на одном чипе. Хоть тесты накопителя на 256 ГБ могут показать разницу по сравнению с предыдущим поколением, производительность систем на базе M2 в реальных условиях оказывается на порядок выше", — сказано в заявлении Apple.

Напомним, что 256 ГБ накопитель MacBook Pro на M1 выдавал 2900 МБ/с и 2215 МБ/с при чтении и записи данных соответственно, а базовая версия MacBook Pro на чипе M2 имеет скорость в 1446 МБ/с и 1463 МБ/с. Вероятно у базовой версии MacBook Air с M2 будет схожая скорость работы SSD.