Инсайдер, известный под ником ShrimpApplePro, опубликовал в сети несколько фотографий чертежей будущего флагмана Apple. Главное, что можно увидеть на снимках — это габаритные размеры новинки.

Если верить утечке, то iPhone 14 Pro Max получит габариты 160,71 х 78,58 х 7,85 мм. Толщина с учётом блока камер составит 12,02 мм. Таким образом, относительно iPhone 13 Pro Max габариты изменятся незначительно: новая модель станет немного толще, а также более толстым станет и блок камер, что обусловлено, если верить многочисленным слухам, использованием новых 48-мегапиксельных датчиков.

Несмотря на подобные изменения, полезная площадь экрана должна вырасти за счет уменьшения рамок вокруг дисплея. Также дополнительное пространство «освободится» благодаря отказу от фирменного выреза. В прошлом источники не раз заявляли, что на смену «челке» придет два небольших отверстия, в которых разместятся объектив фронтальной камеры и модули Face ID.

Ожидается, что вес iPhone 14 Pro Max также будет тяжелее, чем 240 г. у нынешнего флагмана iPhone 13 Pro Max. Анонс линейки состоится в сентябре.