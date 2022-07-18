Сотрудник компании Shopify Русс Машмайер продемонстрировал действие передовой AR-технологии Apple RoomPlan, которая позволяет «сбросить комнату до заводских настроек».

Машмейер продемонстрировал прототип решения дополненной реальности, которую он назвал «кнопкой перезагрузки» для комнаты. С его помощью можно виртуально «убрать» всю мебель в комнате и видеть на экране iPhone пустое пространство в дополненной реальности. Машмейер поясняет, что эта технология может быть полезна для сайтов электронной коммерции. Она позволит показывать покупателям, как новая мебель может выглядеть у них дома. При этом не потребуется перемещать или выносить существующую мебель.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW — Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

Технология работает неидеально: она зачем-то убрала решётку вентиляции и на одном из примеров плинтусы. Зато она справляется и с движущимися предметами — например, собакой.

Apple представила технологию RoomPlan на конференции разработчиков WWDC 2022. Она базируется на ARKit 6, который использует LiDAR на iPhone и iPad для создания 3D-планов комнат.

Как уточняет журналист ресурса The Verge, решение Shopify на базе Apple RoomPlan API является более впечатляющим, чем сходный инструмент виртуального дизайна от Ikea. Хотя приложение Ikea также может «удалять» мебель из комнаты, оно может представлять результаты только в виде 2D-изображения. Прототип Shopify позволяет продолжать осматривать (теперь пустую) комнату в дополненной реальности. Однако приложение Ikea не требует iPhone с LiDAR (подойдёт любой iPhone). К тому же, решение Shopify пока что является лишь внутренней технической демонстрацией, а не полноценным рабочим приложением для общего использования.