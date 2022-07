Сотрудник компании Shopify Русс Машмайер продемонстрировал действие передовой AR-технологии Apple RoomPlan, которая позволяет «сбросить комнату до заводских настроек».

Машмейер продемонстрировал прототип решения дополненной реальности, которую он назвал «кнопкой перезагрузки» для комнаты. С его помощью можно виртуально «убрать» всю мебель в комнате и видеть на экране iPhone пустое пространство в дополненной реальности. Машмейер поясняет, что эта технология может быть полезна для сайтов электронной коммерции. Она позволит показывать покупателям, как новая мебель может выглядеть у них дома. При этом не потребуется перемещать или выносить существующую мебель.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW