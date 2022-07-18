В начале июля Apple анонсировала функцию Lockdown Mode (Режим блокировки) для iOS 16. Теперь компания предлагает рекордное для индустрии денежное вознаграждение в размере 2 млн. долларов за взлом режима повышенной безопасности iPhone.

Режим блокировки представляет собой режим повышенной защиты пользователя. Он применяется в том случае, если владелец iPhone полагает, что стал жертвой таргетированной слежки, или его устройство заражено трояном. Такой режим защищает гаджет от вмешательства со стороны, например, блокирует прикрепленные к сообщениям изображения и превью ссылок в iMessage. Также будут заблокированы звонки через FaceTime, если они поступают с незнакомых номеров.

Директор по разработке и архитектуре безопасности Apple Иван Крсти заявил, что пусть подавляющее большинство пользователей никогда не станут жертвами целенаправленной кибератаки, компании всё равно необходимо защитить всех пользователей: «В то время как большинство пользователей никогда не столкнутся с таргетированной кибератакой, мы должны защитить всех без исключения владельцев продуктов Apple. Режим блокировки — это революционная функция, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей от подобных инцидентов».

В первую очередь технология сможет защитить от такого шпионского ПО, как Pegasus, которое является разработкой израильской компании NSO Group и присутствует в более чем 50 странах мира. Pegasus способно извлекать текстовые сообщения, фото, электронные письма, записывать звонки и удалённо включать микрофон и камеру. В 2021 году Apple подала в суд на NSO Group, и власти США внесли компанию в чёрный список распространителей шпионского ПО.