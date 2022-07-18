Apple уже работает над обновлением линейки MacBook Pro 14" и 16", основой которых станут процессоры Apple Silicon второго поколения — M2 Pro и M2 Max. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, общий дизайн и характеристики устройств «вероятно, останутся примерно такими же», поскольку Apple обновила их совсем недавно. Одной из главных фишек обновленных «прошек» станут чипы Apple M2 Pro и M2 Max. Процессоры должны отличаться от предшественников улучшенной графикой. Подобное нововведение по достоинству оценят те пользователи, которые активно работают с графическими и видео редакторами на профессиональном уровне.

Ноутбуки уже находятся в разработке и выйдут в конце текущего года или весной следующего. Гурман отмечает, что «учитывая постоянные проблемы с цепочкой поставок, трудно точно предсказать, когда они появятся на полках магазинов».