Apple рассматривает возможность выпуска специальной версии iPhone 14 без слота для физической SIM-карты, поскольку распространённость технологии eSIM уже позволяет это сделать.

Согласно информации из The Wall Street Journal, технология eSIM обретают всё большую популярность не только в Европе и Азии, но и в США, где основные операторы связи готовятся к тому, чтобы постепенно отказаться от использования обычных SIM-карт. Apple уже интегрировала eSIM в свои устройства, а с выходом iPhone 13 у пользователей появилась возможность одновременного использования сразу двух eSIM.

По мнению некоторых аналитиков, в этом году Apple может выпустить одну из моделей iPhone 14 с поддержкой исключительно eSIM, без слота под обычную карточку. Сетевым операторам, вероятно, будет предоставлена ​​​​возможность продавать вариант eSIM iPhone 14 с вариантом с двумя SIM-картами с поддержкой eSIM / физической SIM-карты.

Первым смартфоном Apple, поддерживающим виртуальную SIM-карту, стал iPhone XS. В дальнейшем в iPhone 13 пользователям стали доступны две eSIM. Основным преимуществом удаления слота для SIM-карты на мобильном устройстве является то, что это освободит ограниченное физическое пространство внутри гаджета, которое можно использовать для других компонентов.

В России технология eSIM тоже используется, хотя подавляющее большинство пользователей по-прежнему предпочитает обычные SIM-карты. Виной тому, в том числе, засилье на российском рынке смартфонов без eSIM, но зато с двумя лотками под обычные карты.