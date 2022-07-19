Новый Apple M2 оказался производительным, но вместе с тем довольно горячим чипом. Этой проблеме подвержен не только новый 13-дюймовый MacBook Pro, но и MacBook Air (2022), лишённый какого-либо активного охлаждения. Один из блогеров нашёл недорогой способ частично исправить этот недостаток.

Под нагрузкой Apple M2 в ноутбуке MacBook Air может разогреваться до 108 градусов по Цельсию всего за несколько секунд. Популярный видеоблогер Max Tech показал, как потратив всего $15 и буквально пару минут своего времени, устранить или как минимум отсрочить перегрев чипа при интенсивных нагрузках. Решением являются обычные термопрокладки, которые Apple решила не использовать, вероятно, только потому, что они выглядят не очень эстетично. Другое объяснение здесь найти сложно.

Термальная доработка MacBook Air на M2 заняла несколько минут. Нужно открутить четыре винта с задней части и аккуратно снять крышку. Под ней размещены элементы питания и материнская плата с тонким металлическим радиатором. Оказалось, что между радиатором на матплате и задней крышкой есть небольшой зазор. Туда может поместиться тонкая термопрокладка типа Thermalright Thermal Pad толщиной 1,5 мм. Вы также можете снять материнскую плату, чтобы нанести слой термопасты на SoC M2, чтобы улучшить тепловые характеристики, хотя этот процесс займет больше времени.

Затем был запущен Adobe Lightroom Classic, и благодаря улучшенному охлаждению тест с экспортом 50 изображений был выполнен быстрее, чем MacBook Pro M2 с активным вентилятором, как показано на видео. В бенчмарке Cinebench R23 ноутбук снова нагрелся до 108 градусов, но на этот раз для этого потребовалась минута и 23 секунды по сравнению с 28 секундами до установки термопрокладок. В игровом тесте 3DMark Wild Life Gaming видеочип стал работать с полной производительностью 7 минут, тогда как до модификации тротлинг запускался уже через 4 минуты.