Представители команды The Odyssey Team анонсировали создание джейлбрейка для iOS 15.

Инструмент получил название Cheyote. Один из участников группы подтвердил на Reddit, что разработчикам удалось «достичь хорошего прогресса», и джейлбрейк будут доступен для всех желающих «в ближайшем будущем». iOS 15 удалось взломать благодаря уязвимости, которая появилась еще в iOS 13.

Джейлбрейк позволяет кастомизировать до неузнаваемости экран блокировки смартфона. Доступно даже больше возможностей, чем в недавно представленной iOS 16. Теперь можно будет на главный экран выводить надписи вместо часов, настраивать экран блокировки из специального окна или поставить новый виджет контактов.

Сообщается, что Cheyote будет доступен лишь для пользователей с версиями iOS 15.0 — 15.1.1, то есть обновлениями, которые выходили до ноября 2021 года. Обладателям более новых версий придется еще подождать. Это связано с тем, что инженеры Apple усложнили процесс джейлбрейка.