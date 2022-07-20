Apple продолжает ввозить в Россию «тысячи» смартфонов и компьютеров, несмотря на официальное заявление о прекращении поставок, сообщают «Известия». При этом такие гаджеты не предназначены для продажи.

О том, что Apple не прекращала поставки своих устройств в Россию, рассказал близкий к компании источник. Также о ввозе новых девайсов в Россию сообщил собеседник издания в организации, которая сотрудничает с производителями электроники. Ввоз техники подтвердили и источники в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple.

В России продолжает действовать гарантия на продукцию Apple, которая попала в страну по программе прямого импорта, то есть с разрешения производителя. Если неисправное устройство не получается починить в авторизованном сервисном центре, по условиям гарантии его меняют на новое. Компания также продолжает выполнять обязательства в рамках программы расширенной поддержки AppleCare+. Информацию подтвердили в АСЦ «Би2Икс» и «НБ Сервис», предупредив, что в некоторых случаях замена может занять до 45 дней.

По словам экспертов, опрошенных газетой, Apple также ввозит технику в рамках исполнения контрактов с западными компаниями, которые сохранили офисы в России. Эти соглашения нельзя расторгнуть для конкретной страны. Сохранение гарантийных обязательств свидетельствует о том, что Apple не намерена полностью уйти с российского рынка, говорит другой собеседник.