Apple согласилась выплатить $50 миллионов в рамках мирового соглашения по коллективному иску о дефектной клавиатуре типа "бабочка" в некоторых моделях MacBook. Пострадавшим выплатят компенсацию в размере от $50 до $395, в зависимости от сложности поломки.

Упомянутое судебное разбирательство охватывает ноутбуки MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, выпущенные в период с 2015 по 2019 годы. Дело в том, что попадание незначительного количества мусора или пыли приводило к заеданию клавиш и затрудняло набор текста, а также выполнение других действий. Истцы утверждают, что в рамках программы сервисного обслуживания Apple осуществляла замену клавиатур, но это не решало проблему.

Ожидается, что Apple выплатит пострадавшим компенсацию в размере $395, если пользователю пришлось несколько раз менять клавиатуру из-за проблем с клавишами, $125 — за одну замену и $50 — за замену отдельных клавиш. Кроме того, истцы смогут бесплатно отремонтировать неисправную клавиатуру в течение четырех лет с момента покупки.

В мировом соглашении Apple отказалась признать ошибку в конструкции клавиатуры, но в 2019 году она извинилась перед пользователями и разрешила бесплатно ремонтировать клавиатуры «бабочка» в течение четырёх лет после покупки ноутбука. Клавиатура «бабочка» была заменена на клавиатуру «ножницы» в ноутбуках Apple в 2019 году.