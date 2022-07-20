В iFixit получили и разобрали новый MacBook Air с чипом М2 и выяснили несколько любопытных подробностей.

Материнская плата защищена экраном, что неудивительно, поскольку она чрезвычайно компактна. Фирменный процессор Apple M2 и твердотельный накопитель припаяны к материнской плате, поэтому самостоятельно осуществить их замену не удастся. В конфигурации начального уровня ноутбук поставляется с одним модулем флеш-памяти NAND на 256 Гбайт. Как и в случае с новым 13-дюймовым MacBook Pro, это приводит к снижению производительности накопителя по сравнению с моделями, в которых объединены два модуля памяти NAND. Для сравнения, скорость чтения в прошлогодних MacBook с процессором M1 достигает почти 3 Гбайт/с, тогда как в новом MacBook Air с процессором M2 она едва поднимается выше 1,5 Гбайт/с, что примерно вдвое меньше, чем у MacBook предыдущего поколения и у более дорогих моделей с большим объёмом внутреннего хранилища.

Помимо модуля памяти, специалисты iFixit показали другие компоненты материнской платы, включая 64-битный 8-ядерный чип M2, драйвер Apple Thunderbolt 3, чип USI Bluetooth и WiFi и, внезапно, акселерометр. Пока нет ни слова о том, для чего может быть нужен акселерометр. Кроме того, чип USI Bluetooth и WiFi подозрительно похож на чип сверхширокополосной связи U1, который используется в iPhone 11 и более новых смартфонах.

Специалисты iFixit так и не обнаружили нормального теплоотвода, то есть неясно, как работает система пассивного охлаждения. «Конечно, в нём много термопасты и графитовой ленты, и да, M2 эффективен, но этот экран очень тонкий, поэтому он не очень помогает, а корпус легче, чем в прошлом году. Может быть, M2 Air тайно является iPad, или, может быть, Apple просто позволяет ему нагреваться», — отметили авторы разбора.

Как и MacBook Pro на 14" и 16", аккумулятор MacBook Air оснащён клейкими язычками на аккумуляторе, что облегчает его демонтаж и замену. У нового ноутбука батарея на 52,6 Вт*ч, что больше по сравнению с батареей на 49,9 Вт*ч, предлагаемой в версии ‌с чипом M1‌. Все порты в MacBook Air являются модульными и не приклеены, но SSD и чип M2 припаяны. Их невозможно легко обновить или заменить.

Более подробный текстовый обзор должен появиться позже. Также пока нет оценки за ремонтопригодность.